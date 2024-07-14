İzmir açıklarında 88 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 14.07.2024 - 09:19

Güncelleme: 14.07.2024 - 09:19

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Menderes açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekip gönderildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 8'i çocuk 15 kaçak göçmeni karaya çıkardı.

4 ZANLI YAKALANDI

Urla açıklarında ise Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından, lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki 19'u çocuk 33 kaçak göçmen yakalandı.

Alaçatı Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi ise karada gözaltına alındı.

Öte yandan Seferihisar açıklarında da durdurulan lastik bottaki 19'u çocuk 55 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.