Edirne'de 9 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de yurtdışına kaçma girişiminde bulunan 9 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Jandarma ekipleri tarafından, son 4 günde yürütülen çalışmalar kapsamında sınırda yurtdışına kaçma girişimindeki 9 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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