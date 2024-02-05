Edirne'de 9 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de yurtdışına kaçma girişiminde bulunan 9 FETÖ şüphelisi yakalandı.

AA
Yayınlanma: 05.02.2024 - 13:18
Edirne'de 9 FETÖ şüphelisi yakalandı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Jandarma ekipleri tarafından, son 4 günde yürütülen çalışmalar kapsamında sınırda yurtdışına kaçma girişimindeki 9 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


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