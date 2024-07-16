Edirne'de bir kişi serinlemek için 'atıyla' birlikte denize girdi

Edirne’nin Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Keşan ilesine bağlı Erikli köyü sahilinde bir kişi serinlemek için atıyla birlikte denize girdi. O anlar tatilciler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

DHA
Yayınlanma: 16.07.2024 - 17:32
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Erikli köyü sahilinde bir kişi, kumsaldaki kalabalığa aldırış etmeden sıcak hava nedeniyle atıyla birlikte serinlemek için denize girdi.

Bir süre suda kalan at ve sahibi, daha sonra kumsaldaki tatilcilerin şaşkın bakışları içerisinde denizden çıktı. O anlar tatilciler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada da yayınlanan görüntüler kısa sürede çok sayıda izlenme ve beğeni aldı.


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