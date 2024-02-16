Edirne'de boşandığı eşini öldürüp kaçmıştı: O komiser tutuklandı

Edirne'de boşandığı polis memuru Sevda Kuş'u öldürüp kaçan komiser, meslektaşları tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 17:49
Edirne'de boşandığı eşini öldürüp kaçmıştı: O komiser tutuklandı
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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli komiser Ali Y., yaklaşık 2 yıl önce ayrıldığı aynı zamanda meslektaşı olan eski eşi Sevda Kuş’u lojmanlar içinde göğsünden iki kurşunla vurarak ağır yaraladı.

Sevda Kuş'u, dün Fatih Mahallesi'ndeki evinde tabancasıyla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmış ve meslektaşlarınca gözaltına alınmıştı.

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Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Sevda Kuş ise buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan komiser A.Y'nin polisteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen A.Y'nin, savcılıktaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanması kararlaştırıldı.

Sevda Kuş ise bugün memleketi Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde toprağa verildi.


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