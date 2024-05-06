Edirne'de bu yıl 5 bin 446 kaçak göçmen yakalandı

Edirne Valisi Yunus Sezer, göçmen trafiğinde azalma, göçmen yakalama sayısında artış olduğunu belirtti.

AA
Yayınlanma: 06.05.2024 - 18:34
Edirne'de bu yıl 5 bin 446 kaçak göçmen yakalandı
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Valilik Toplantı Salonu'nda basın mensuplarına yasa dışı göç ve terörle mücadelede alınan önlemleri anlattı.

Geçen yıla göre bu sene göçmen trafiğinde yüzde 94 azalma olduğunu belirten Sezer yakalanan başarıda alınan önlemlerin büyük payı olduğunu söyledi.

"KULE SİSTEMLERİNİ YAPIYORUZ"

Yasa dışı geçişlerle mücadele için çeşitli tedbirler aldıklarını anlatan Sezer, konuşmasına şöyle devam etti:

"İlimizde 16 sabit noktamız var 7 gün 24 saat burada kontrollerini sürdürüyor. Aynı zamanda 107 şok uygula yaptığımız nokta oluşturduk. Ormanların içerisinde geçiş noktaları dahil olmak üzere gün içinde uygulamalar oluyor. Sınırda ilave tedbirler alıyoruz. Asansörlü kule sistemlerini yapıyoruz. Yine dron ve İHA sistemlerini yoğun bir şekilde kullanıyoruz.

Sınır devriye yollarımızda da büyük bir çalışma yapılıyor. Yaklaşık 200 kilometreye yakın biz devriye yolunu yeniden yaptık. Şu anda 50'ye yakın iş makinemiz devriye yollarında çalışmalar yapıyorlar. Bazı yerlerde yeniden yollar açarken bazı noktalarda ise var olan yolları iyileştiriyoruz. Bu sene geçen yıla göre düzensiz göçmen trafiğinden yüzde 94 azalma söz konusu. Bu kapsamda 4 aylık süreçte 5 bin 446 düzensiz göçmenin yakalandı. Geçen yılın aynı dönemine göre göçmen yakalamalarında yüzde 18 artış var. Nisan ayında ise 1968 düzensiz göçmen yakalandı."

Vali Sezer, insan kaçakçılarına yönelikte olağanüstü bir mücadele verdiklerini anlattı.

Bu yılın 4 ayında 182 organizatörün yakalandığını aktaran Vali Sezer, geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında bu oranda yüzde 120 artış olduğunu söyledi.

Vali Sezer, yine aynı dönemde yurt dışına kaçmaya çalışan 168 terör örgütü mensubunun da yakalanarak adalete teslim edildiğini sözlerine ekledi.

Yasa dışı göçle ilgili çalışmalar ve alınan önlemlerin artarak devam edeceğine dikkati çeken Sezer, "Önlemlerin uygulanmasında jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve hudut tugayımıza özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


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