Sözleri gündem olmuştu: Ali Erbaş’tan ‘Balkan göçmenleri’ açıklaması

Yayınlanma: 06.05.2024 - 12:20

Güncelleme: 06.05.2024 - 12:20

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın 'Genç Türkiye Forumu'nda kullandığı ifadeler sosyal medyada gündem olmuş ve oldukça tepki çekmişti.

Söz konusu ifadeler hakkında açıklama yapan Erbaş, şunları yazdı:

“Gençlerin Balkanlara ve Ortadoğu'ya bakışımızın neden farklı olduğu şeklindeki sorusuna verdiğim cevabın başı ve sonu kesilerek, çarpıtılıp art niyetli bir yaklaşımla medyaya servis edilmiş. Gençlere verdiğim cevapta da belirttiğim gibi Balkan göçmeni kardeşlerimiz vatanımızın saygın, şerefli evlatlarıdırlar, o kadar ki Balkanlardan farklı dönemlerde göç ettikten sonra Türkiye'nin her bölgesinde Anadolu ile kaynaşmışlar. Bir aile olmuşuz, kaynaşmışız. Ortadoğu göçleri ile tabii ki farklıdır. Örneklerden birisi de benim ailemdir. Ben Karadenizliyim, eşim Balkan kökenli. Aynı kültür ve medeniyetin evlatları olarak bir aile kurduk. Önemli olan göçler arasındaki farklılığın hiçbir zaman ırkçı eylem ve söylemlere mesnet teşkil edemeyeceği hususudur."

Gençlerin Balkanlara ve Ortadoğu’ya bakışımızın neden farklı olduğu şeklindeki sorusuna verdiğim cevabın başı ve sonu kesilerek, çarpıtılıp art niyetli bir yaklaşımla medyaya servis edilmiş. Gençlere verdiğim cevapta da belirttiğim gibi Balkan göçmeni kardeşlerimiz Vatanımızın… — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) May 5, 2024

“BALKANLARDAN GELDİĞİNİ UNUTMUŞ İNSANLAR…”

Erbaş’ın “Balkanlardan geldiğini unutmuş insanlar… ‘Arap, Arapça’ deyince tüyleri diken diken olan yok mu arkadaşlar? Bazı insanlar isimlerini vermeyeyim, işte ‘Sizleri kovacağız, sizleri göndereceğiz.’ diyen, Orta Doğu’dan turistlerin bile gelmesini engelleyecek hareketler yok mu Türkiye’de. Irkçılık bizim dinimizde yasaktır. ‘Irkçılık yapan bizden değildir’ diyor Peygamber efendimiz” sözleri tepki çekmişti.