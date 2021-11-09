Edirne'de ekmeğe gizli zam: 30 gram küçüldü

09 Kasım 2021 Salı, 19:02

Edirne’de ekmeğe gizli zam yapıldı. 2 TL’den satılan 230 gram ekmeğin fiyatı sabit kaldı ama gramajı 200 grama düşürüldü.

Fırıncıların uzun bir süredir zam talebi karşısında direnen Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (EDESOB) maliyetlerin artması karşısında fırıncı lehine bir karar vererek gramajın düşürülmesine onay verdi.

Konu hakkında açıklama yapan EDESOB Başkanı Kemal Cingöz, şöyle konuştu:

"VATANDAŞIN LOKMASINDAN ALINMIŞ OLUYOR"

200 gram ekmek 2 TL olacak. Zaten süreç tamamlandı. Yarın yönetim kurulunda onaylamasını yapacağız. Herhalde önümüzdeki hafta fiyat hayata geçmiş olacak. Ekmek zaten 2 TL ama ekmeğin gramajı düşecek. Fırıncılar çok yüksek talepte bulundu. Bizim uygun gördüğümüz fiyat bu. Vatandaşın lokmasından alınmış oluyor ama fırıncıları da düşünmek lazım. Burada dengeyi kurabilmek çok önemli. Sonuçta vatandaşın cebinden fazla para çıkmış olacak. Vatandaş 30 gram eksik ekmeğe 2 TL ödemiş olacak.

Edirne’de hem Esnaf Odalarına hem de Ticaret ve Sanayi Odası'na bağlı olarak faaliyet gösteren fırıncılar zam taleplerini iletirken bağlı bulundukları odalar da zam taleplerini değerlendirdi. 34 fırıncı üyesi bulunan Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, gelen talep üzerine yaptığı açıklamada; “Bize müracaatlar ulaştı. Meslek komiteleri toplandı. Bununla ilgili komisyonlar toplandı ve bakanlığa fiyatın onaylanması için gönderdik. Bakanlıktan onay geldiği zaman Ticaret ve Sanayi Odası meclisinde onaylanacak. Kilogramı 10 lira olarak fiyat çıkacak. 200 gram 2 TL olacak" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ SAĞ OLSUN HER ŞEYE ZAM"

Zamlar karşısında ne yapacağını şaşıran yurttaşlar ise zamma karşı olduklarını belirterek sorumlu olarak hükümeti gösterdi. Yurttaşlar “Neye zam gelmedi ki” diyerek tepki gösterdi.

Ekmek alışverişi yapan Melahat Yapıcı isimli yurttaş, “Kaşıkla veriyor kepçe ile alıyorlar. Ne anladık biz bu işten. 10 tane ekmek aldım. Belki o zaman 15 tane alacağız. Ne yapacağız? Acımızdan ölecek halimiz yok ya! Cumhurbaşkanımız sağ olsun. Her şeye zam. Azcık fakir, fukarayı, işçiyi, emekliyi düşünsün. Ne bu yani. Azıcık düşünsün bizleri” dedi.

Ahmet Ürkemez ise “Neyi nasıl değerlendireceğimizi bilmiyoruz. Hedef belli. Bu adamlar gitmeden hiçbir şeyin düzeleceği yok. Beklentimiz o. Bakalım bekliyoruz” dedi.