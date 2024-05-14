Edirne'de evde 4 tabanca ve mühimmat ele geçirildi

Yayınlanma: 14.05.2024 - 13:43

Güncelleme: 14.05.2024 - 15:03

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Havsa’da bir evde dedektör köpeklerin de katılımıyla arama yaptı.

Aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü, 262 tabanca mermisi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 8 fişek ve 23 bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili Y.P., gözaltına alındı.