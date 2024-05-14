Edirne'de evde 4 tabanca ve mühimmat ele geçirildi
Edirne’nin Havsa ilçesinde bir evde yapılan aramada 4 tabanca ve cephane ele geçilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Havsa’da bir evde dedektör köpeklerin de katılımıyla arama yaptı.
Aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü, 262 tabanca mermisi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 8 fişek ve 23 bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili Y.P., gözaltına alındı.
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