Edirne'de evde 4 tabanca ve mühimmat ele geçirildi

Edirne’nin Havsa ilçesinde bir evde yapılan aramada 4 tabanca ve cephane ele geçilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 14.05.2024 - 13:43
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Havsa’da bir evde dedektör köpeklerin de katılımıyla arama yaptı.

Aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü, 262 tabanca mermisi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 8 fişek ve 23 bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili Y.P., gözaltına alındı.


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