Edirne'de faciadan dönüldü: Virajı alamayan otomobil duvara çarparak durabildi
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde virajı alamayan otomobil, önce şarampole girdi, ardından duvara çarparak durabildi. Kazada sürücüsü ve yanındaki yolcu yaralandı.
Uzunköprü Kırkavak Köyü yolu, Kırkavak Caddesi üzerinde, gece saatlerinde N.K. idaresindeki 22 ADA 346 plakalı otomobil, sürücüsünün virajı alamaması neticesinde yol kenarındaki şarampole girmesinin ardından duvara çarparak durabildi.
Yoldan geçen araç sürücülerinin durumu 112’ye bildirmeleri neticesinde kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İKİ KİŞİ YARALANDI
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, N.K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
'AYDINLATMA DİREĞİ YOK'
Yoldan çeçen bazı yurttaşlar, yolda aydınlatma olmadığı ve karanlık olduğu için virajın keskin olması sebebiyle kazanın meydana geldiğini belirttiler. Kaza yapan otomobil daha sonra çekiciyle kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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