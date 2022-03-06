Edirne'de fahiş fiyat denetimi
Edirne'nin Enez ilçesinde bazı zincir marketlerin sıvı yağ fiyatlarına zam yapması üzerine kaymakamlık koordinesinde harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Enez Belediyesi zabıta ekipleri eş zamanlı olarak üç zincir markette denetim yaptı.
Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalar nedeniyle 'Türkiye'nin 1 aylık yağı kaldığı' yönünde çıkan haberlerin ardından vatandaşların marketlere akın etmesini fırsata çeviren bazı zincir marketler, yağ fiyatlarına 1 gün içinde zam yaptı.
Enez Kaymakamlığı koordinesinde harekete geçen ekipler, eş zamanlı olarak üç zincir markette denetim yaptı. Yapılan denetimlerde tarihi geçmiş ürünler, ürün reyonları, reyon ile kasa arasındaki fiyat tutarsızlıkları ve stoklamanın önüne geçmek için depolar kontrol edildi.
'HERHANGİ BİR OLUMSUZLUKLA KARŞILAŞILMADI'
İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı belirtildi. Ayrıca vatandaşların temel tüketim mallarına erişimini engelleyen fırsatçı yaklaşımın en ağır şekilde cezalandırılacağı belirtildi.
İlgili Haberler
- AKP'li Şamil Tayyar'dan fahiş fiyat tepkisi: Bunun siyasi faturası ağır olur
- Fahiş fiyatlara isyan eden Mustafa Sarıgül bu kez de tüpü tokatladı
- CHP'den Erdoğan'a 'elektrik faturası' tepkisi: 'Fahiş zamları yürürlükteyken...'
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Ucuz ayçiçek yağı için birbirlerini ezdiler
- Avcılar'da kaldırım çöktü!
- Zabıtadan markete 'ayçiçek yağı' baskını
- Magandalar gece boyunca ortalığı karıştırdı
- Gürültü yaptı diye döner bıçağıyla saldırdı
- Firari cinayet zanlısı gizli bölmede yakalandı
- Yurttaşlar yağ için adeta birbirini ezdi!
- Kadın futbolculardan MHP'li başkana protesto
- Çatıdan düşen buz kütlesinden son anda kurtuldu
- Habertürk muhabirinin İngilizce röportajı gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
- 4. kattan 1. katın balkonuna düştü
- Antalya Maratonu'nda kazananlar belli oldu
- Harry Potter oyuncusu hastaneye kaldırıldı
- 'Uçuş yasağı kararı alan savaşta taraf olur!'
- Piknik yapmak için çıktıkları dağda kayboldular
- Mesut Özil, Fenerbahçe'de kalacak mı?
- Merih Demiral'dan olay paylaşım! İtalya'yı salladı
- Köpekten kaçarken kamyon çarptı: Kritik saatler
- Gültekin Uysal yeniden DP genel başkanı seçildi
- Bakanlıktan koruma alanlarıyla ilgili açıklama