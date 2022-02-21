Fahiş fiyatlara isyan eden Mustafa Sarıgül bu kez de tüpü tokatladı

Fahiş tüp fiyatlarına itiraz eden Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül'ün paylaştığı bir TikTok videosunda tüpü tokatladığı görüldü.

cumhuriyet.com.tr
21 Şubat 2022 Pazartesi, 14:00
Fahiş fiyatlara isyan eden Mustafa Sarıgül bu kez de tüpü tokatladı
Abone Ol google-news

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medya platformu TikTok üzerinden paylaştığı videolarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Krize ve yurttaşın yoksulluğuna sinirlenen Mustafa Sarıgül videolarında sık sık önündeki masa, eşya tokatlaması ile dikkat çekiyor.

TDP Genel Başkanı Sarıgül'ün son olarak 'zamlara dur diyen yok mu?' notuyla paylaştığı TikTok videosunda ise fahiş tüp fiyatlarına itiraz ederek tüpü tokatladığı görüldü. 


Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler