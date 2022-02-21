Fahiş fiyatlara isyan eden Mustafa Sarıgül bu kez de tüpü tokatladı

21 Şubat 2022 Pazartesi, 14:00

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medya platformu TikTok üzerinden paylaştığı videolarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Krize ve yurttaşın yoksulluğuna sinirlenen Mustafa Sarıgül videolarında sık sık önündeki masa, eşya tokatlaması ile dikkat çekiyor.

TDP Genel Başkanı Sarıgül'ün son olarak 'zamlara dur diyen yok mu?' notuyla paylaştığı TikTok videosunda ise fahiş tüp fiyatlarına itiraz ederek tüpü tokatladığı görüldü.