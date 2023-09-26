Edirne'de feci kaza... İki TIR çarpıştı: 1 ölü
Edirne'de Kapıkule yolu üzerinde iki TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.
Feci kaza, gece saatlerinde Edirne-Kapıkule kara yolu üzerinde meydana geldi. Kapıkule’den Edirne istikametine giden Suat Baburcan (57) yönetimindeki Gürcistan plakalı TIR, önünde seyir halinde olan M.Ç. yönetimindeki TIR’a arkadan çarptı.
KOLTUKTA SIKIŞTI
Çarpışmanın etkisiyle Baburcan, TIR'ın sürücü koltuğunda sıkıştı. Diğer TIR'ın sürücüsü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu TIR'dan çıkartılan Suat Baburcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un da olay yerine gelerek incelemede bulunduğu kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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