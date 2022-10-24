Edirne'de FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı

AA
24 Ekim 2022 Pazartesi, 09:35
Edirne'de FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

Güvenlik güçleri tarafından dün 1. derece askeri yasak bölgede, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi A.A'.nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine sevk edilen A.A., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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