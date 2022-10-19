Terör örgütü şüphelisi 6 kişi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ/PDY ile 1 PKK şüphelisi yakalandı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü öğrenildi.

DHA
19 Ekim 2022 Çarşamba, 15:25
Terör örgütü şüphelisi 6 kişi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimlerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçma hazırlığında oldukları belirlenen Z.C., S.E., M.B., S.E. ve G.B.'yi yakaladı.

SUÇ KAYITLARI VARMIŞ

Gözaltına alınan şüphelilerin, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan dosyalarının olduğu belirlendi.

Ekipler, merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri bir başka operasyonda ise Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi F.K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


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