Osmaniye'de feci kaza: Otomobil köprüden dereye uçtu!
Osmaniye’de yaklaşık 3 metre yükseklikteki köprüden dereye uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Düziçi ilçesi Kurtuluş Mahallesi Çocuk köyü civarında sürücüsü öğrenilemeyen 80 AGU 689 plakalı Volkswagen Golf marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü korkuluklarını kırarak dereye düştü.
2 KİŞİ YARALANDI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Dereye düşen otomobil çekici yardımıyla dereden çıkarılırken, ekipler kaza sonrası korkulukları kırılan köprüde güvenlik önlemi aldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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