Osmaniye'de feci kaza: Otomobil köprüden dereye uçtu!

Osmaniye’de yaklaşık 3 metre yükseklikteki köprüden dereye uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Osmaniye'de feci kaza: Otomobil köprüden dereye uçtu!
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İHA
Yayınlanma: 07.01.2025 - 14:23

Düziçi ilçesi Kurtuluş Mahallesi Çocuk köyü civarında sürücüsü öğrenilemeyen 80 AGU 689 plakalı Volkswagen Golf marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü korkuluklarını kırarak dereye düştü.

2 KİŞİ YARALANDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Dereye düşen otomobil çekici yardımıyla dereden çıkarılırken, ekipler kaza sonrası korkulukları kırılan köprüde güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Ambulans #osmaniye

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