Edirne'de bir garip olay: Köpek, kendisine çarpan otomobilin tamponuna sıkıştı

Edirne’de kendisine çarpan otomobilin tamponuna sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edirne'de bir garip olay: Köpek, kendisine çarpan otomobilin tamponuna sıkıştı
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DHA
Yayınlanma: 07.01.2025 - 15:03

Atatürk Bulvarı’nda, gece saatlerinde H.G. idaresindeki 34 GU 3224 plakalı otomobil, aniden yola çıkan köpeğe çarptı. 

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Kazada köpek, otomobilin ön tamponuna yarı beline kadar sıkıştı. Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralanan köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. 

Kurtarıldıktan sonra kaçan köpek Edirne Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanıp, tedavisi yapılmak üzere Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. 


Etiketler: #Köpek #EDirne

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