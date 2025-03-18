Edirne'de iki otomobil birbirine girdi... Yaralılar var!
Kentte iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Edirne'nin Lalapaşa yolunda Bulgaristan uyruklu I.O.'nun kullandığ otomobil ile C.A.'nın kullandığı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
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