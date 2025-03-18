Edirne'de iki otomobil birbirine girdi... Yaralılar var!

Yayınlanma: 18.03.2025 - 14:30

Güncelleme: 18.03.2025 - 14:31

Edirne'nin Lalapaşa yolunda Bulgaristan uyruklu I.O.'nun kullandığ otomobil ile C.A.'nın kullandığı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.