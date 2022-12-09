Edirne'de 'insan kaçakçılığı' suçundan aranan şüpheli tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde insan kaçakçılığı suçundan aranırken yakalanan zanlı tutuklandı.

AA
09 Aralık 2022 Cuma, 09:28
Edirne'de 'insan kaçakçılığı' suçundan aranan şüpheli tutuklandı
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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama esnasında durumundan şüphelendikleri F.T'yi durdurdu.

Şüphelinin sorgulamasında "göçmen kaçakçılığı" suçundan aranması olduğu belirlendi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan zanlı, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

 


EDirne İnsan kaçakçısı tutuklama

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