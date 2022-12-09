Edirne'de 'insan kaçakçılığı' suçundan aranan şüpheli tutuklandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde insan kaçakçılığı suçundan aranırken yakalanan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama esnasında durumundan şüphelendikleri F.T'yi durdurdu.
Şüphelinin sorgulamasında "göçmen kaçakçılığı" suçundan aranması olduğu belirlendi.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan zanlı, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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