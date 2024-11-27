Yasadışı yollarla yurda girmişler... Edirne'de yakalandılar!
Edirne'de yasadışı yollarla yurda girdiği belirlenen Afganistan, Irak, Pakistan ve Suriye uyruklu 43 düzensiz göçmenin yakalandığı aktarıldı.
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.
Ekipler, denetimlerinde Afganistan, Irak, Pakistan ve Suriye uyruklu 43 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: #düzensiz göçmen #suriye #PAKistan #afganistan
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