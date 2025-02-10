Edirne'de 'kaçak göçmen' operasyonu: 13 kişi yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 13 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürdü.
Ekipler yaptıkları çalışmalarda, Afganistan ve Pakistan uyruklu 13 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: #EDirne
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