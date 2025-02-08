Yasa dışı yollarla yurda giren 31 düzensiz göçmen Edirne'de yakalandı!

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen Pakistan ve Afganistan uyruklu 31 düzensiz göçmen yakalandığı aktarıldı.

Yasa dışı yollarla yurda giren 31 düzensiz göçmen Edirne'de yakalandı!
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AA
Yayınlanma: 08.02.2025 - 10:26

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Ekipler yaptıkları çalışmalarda, Pakistan ve Afganistan uyruklu 31 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Etiketler: #afganistan #düzensiz göçmen #PAKistan #EDirne

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