Edirne'de operasyon: 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de, terör örgütü FETÖ ile ilişkili 2 şüpheli Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Edirne'de operasyon: 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
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AA
Yayınlanma: 22.11.2024 - 10:23

Güvenlik güçleri, birinci derece askeri yasak bölge yakınlarında düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Ç.Y.A. ve N.A'yı gözaltına aldı.

Zanlıların FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edildi. Şahısların işlemleri sürüyor.


Etiketler: #fetö

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