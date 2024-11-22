Edirne'de operasyon: 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de, terör örgütü FETÖ ile ilişkili 2 şüpheli Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Güvenlik güçleri, birinci derece askeri yasak bölge yakınlarında düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Ç.Y.A. ve N.A'yı gözaltına aldı.
Zanlıların FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edildi. Şahısların işlemleri sürüyor.
Etiketler: #fetö
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