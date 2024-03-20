Edirne'de kaçak göçmenlere operasyon: 16 göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 16 kaçak göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 09:20
Edirne'de kaçak göçmenlere operasyon: 16 göçmen yakalandı
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Güvenlik güçleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 16 Afganistan ve Pakistan uyrukluyu yakaladı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


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