Edirne'de kaçak göçmenlere operasyon: 16 göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 16 kaçak göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 16 Afganistan ve Pakistan uyrukluyu yakaladı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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