Edirne'de kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü!
Edirne’de boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.
P.A. (22) ile boşanma aşamasında olduğu kocası B.A., (22) Şükrüpaşa Mahallesi Şehit Salih Kasap Sokak'taki ağaçlık alanda tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu B.A., eşini silahla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık ekipleri silahla yaralanan P.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinden kaçan şüpheli B.A, polis tarafından yakalanarak polis merkezine götürüldü.
P.A.’nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.
Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.
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