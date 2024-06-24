Hem doğa ile iç içe hem ekonomik: Karavan ve çadır tatilini 40 bin kişi tercih etti

Yayınlanma: 24.06.2024 - 10:21

Güncelleme: 24.06.2024 - 10:21

Kurban Bayramı tatiliyle birlikte özellikle sahil şehirlerinde turizm sezonu açıldı. Tüm otel, pansiyon gibi tatil mekanlarının yüzde 100’e yakın dolulukla hizmet verdiği Mersin Erdemli’de binlerce vatandaş da alternatif olarak çadır, karavanı tercih etti. 3 ayrı noktada bulunan çadır ve karavan tatil noktalarında bayram tatili süresince 40 binden fazla kişi konakladı. Yakın şehirler başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından gelenlerin olduğu bölgede vatandaşlar denizin de keyfini çıkardı.

Doğa ile iç içe olmanın yanı sıra ekonomik olması nedeniyle de tercih edilen çadır ve karavan tatilinin tüm sezon boyunca ilgi görmesinin beklendiği belirtildi.

"TALEPLER DEVAM EDİYOR"

Mersin’in Akdeniz’de 321 kilometrelik sahili olduğuna dikkat çeken Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, "Cennetten bir köşe Erdemlimizde 3 farklı doğa ile iç içe tesisimiz var. 9 günlük bayram tatili süresince yaklaşık 40 bin vatandaşımızı ağırladık. Tesislerimizde günü birlikte bin 200 çadır ve karavan hizmeti verdik. Vatandaşlarımızda yoğun bir teveccüh gösterdi. Yoğun bir turizm sezonu geçireceğiz, talepler devam ediyor. Nüfusumuz yaz döneminde ciddi bir şekilde artıyor. Mavi ile yeşilin buluştuğu Erdemlimize herkesi bekliyoruz" dedi.

"DOĞAYLA BÜTÜNLEŞMEK İÇİN YA ÇADIR YA DA KARAVAN"

Adana’dan geldiklerini ve karavan tatili yaptıklarını belirten Ali Avcıoğlu da, "Doğayı sevmek özümüzde var. Doğayı çok seviyoruz. Doğayla bütünleşmek içinde ya çadır yada karavan. Önce çadırda başladık. Yıllarca çadır kampımız oldu. Daha sonra karavana yöneldik. Yani bir kademe işin lüksüne geçtik diyebilirim. Erdemlinin konumu ve havası bize çok iyi geliyor. 20 kilometre sonra kar yağan bir yüksekliğe çıkıyorsunuz, 20 kilometre sonra denize giriyorsunuz. O bakımdan Erdemli’yi seviyoruz, bu kampı da çok seviyoruz" diye konuştu.

Denizin ve insanların harika olduğunu belirten Ukraynalı gelin İrina Avcıoğlu ise karavan tatilini çok sevdiğini ve rahat olduğunu söyledi.

Tatilcilerden Tamer Yiğit’de, "Deniz karşımızda, anlatmaya gerek yok, mis gibi bir hava var. Denize giriyoruz, mangalımızı yakıyoruz mis gibi günümüz geçiyor. Bir hafta otele bin TL veriyorsun. Burada bin TL veriyorsun. Sıcak soğuk suyun var, elektriğin var. Doğayla iç içesiniz" ifadelerini kullandı.