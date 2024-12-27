Samsun’da kent genelinde 'göçmen kaçakçılığı' operasyonu: Afganistan uyruklu 3 kişi yakalandı
Samsun’da polis tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 3 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollarla Türkiye’ye gelen Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin, kaçak yollarla Avrupa ülkelerine gönderilmesi ve ayrıca söz konusu göçmen kaçakçılığının para trafiğine yönelik operasyon düzenledi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonunda Afganistan uyruklu F.J.(35), A.E. (31) ve Z.M. (28) yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan Z.M. serbest bırakılırken, F.J. ve A.E. ise bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye ifade veren Z.M. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, F.J. de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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