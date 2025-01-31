Can Atalay'dan devrimci hareketin simge ismi Sedat Göçmen'e veda: 'Davası bize emanet'

Yayınlanma: 31.01.2025 - 20:31

Güncelleme: 31.01.2025 - 20:31

Devrimci hareketin önemli isimlerinden Sedat Göçmen, İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybetmişti.

Yoldaşları ve dostları Göçmen’i bugün Şişli Camii’nde son yolculuğuna uğurladı.

"DAVASI BİZE EMANETTİR"

Gezi hükümlüsü ve milletvekilliği düşürülen Türkiye İşçi Partili (TİP) Can Atalay, X hesabından paylaştığı bir yazı ile Sedat Göçmen'e veda etti.

Atalay açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sedat Göçmen ile Nasıl Tanıştım?

Demokratik gençlik hareketine emek vermiş gençlerden Sedat Göçmen ve kuşağının önde gelenlerin isimlerini duymaması, bilmemesi düşünülemez. Sedat Göçmen’i gıyabında tanıyor, mücadelesine, direncine büyük saygı duyuyordum. Tanışmamıza emektarlarımızdan Rasih Nuri İleri yoldaşımızın uğurlaması vesile oldu.

Uğurlama için Bebek Camisinde gelenlere Rasih Nuri yoldaşımızın yakalara takılacak fotoğrafını ve iğnelerini vermekle görevliydim.

Bebek Camisi avlusu ufacık yer, sıkış tıkış bir haldeyiz. Avlunun kapısından dikkat çekmemesi olanaksız, güleç, iri yarı biri girdi. Çevreyle selamlaştıktan fotoğraf için geldi. Fotoğrafı alıp toplu iğneye uzanırken belirgin benzerliğimiz olan amcamla yakınlığımı sordu. Kendimi tanıttım. Sedat abi yanındaki arkadaşına dönerek “Amasya İl Başkanımız Şerafettin Atalay’ın yeğeni” dedi. Arkadaşı herhalde “ne il başkanı” diye soran gözlerle bakınca Sedat Göçmen abim tane tane “Türkiye İşçi Partisi Amasya İl Başkanı Şerafettin Atalay’ın yeğeni, adaşı da…” dedi.

Tahmin edileceği gibi herkes için duygusal bir durum oldu. Biraz hoşbeşten sonra diğer arkadaşlarına yönelince babama “kimdir bu abimiz” diye sordum. “Sedat Göçmen” dedi.

Duygu yoğunluğum daha da arttı. Namını mücadelesini çok iyi bildiğim, saygı duyduğum Sedat Göçmen’le tanışmıştım. Üstelik Sedat Göçmen yoldaşım, amcam Şerafettin Atalay’ı -kırk yıl sonra dahi- “Amasya İl Başkanımız” olarak anıyor, takdim ediyordu.

Sol tarihe bütünüyle sahip çıkmak işte böyle bir şey olsa gerek. Sol tarihin her yanıyla barışık olmak da işte böyle bir şey olsa gerek.

Böylesi bir bakış ancak “fırtınalı denizin kıyısında dalgalara karşı duranlar”da görülür.

Saygıyla sevgili uğurluyoruz. Anısı bizde daim olacak.

Davası bize emanettir.

Güle güle Sedat Göçmen yoldaşım."