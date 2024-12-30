Edirne'de kent genelinde operasyon: 23 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de kent genelinde operasyon: 23 kaçak göçmen yakalandı
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AA
Yayınlanma: 30.12.2024 - 10:58

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Ekipler, bu kapsamda Afganistan ve Pakistan uyruklu 23 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Etiketler: #EDirne #göç #düzensiz göç #düzensiz göçmen

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