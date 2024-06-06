Edirne'de metruk binada kaçak göçmenler yakalandı

Yayınlanma: 06.06.2024 - 17:38

Güncelleme: 06.06.2024 - 17:38

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yer alan Gazi Mihal Bey Camisi arkasındaki metruk binada kaçak göçmenlerin bulunduğu ihbarını aldı.

Binayı kontrol eden polis ekipleri, Filistin ve Suriye uyruklu 7 kaçak göçmen ile "silahla yaralama", "silahlı yağma" suçlarından aranan 1 şüpheliyi yakaladı. Şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de merkeze bağlı Üyüklütatar köyündeki denetimlerinde 5 kaçak göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.