Edirne'de metruk binada kaçak göçmenler yakalandı
Edirne'de yasadışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 12 kaçak göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yer alan Gazi Mihal Bey Camisi arkasındaki metruk binada kaçak göçmenlerin bulunduğu ihbarını aldı.
Binayı kontrol eden polis ekipleri, Filistin ve Suriye uyruklu 7 kaçak göçmen ile "silahla yaralama", "silahlı yağma" suçlarından aranan 1 şüpheliyi yakaladı. Şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de merkeze bağlı Üyüklütatar köyündeki denetimlerinde 5 kaçak göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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