Edirne’de metruk ev çöktü... 1 kişi yaşamını yitirdi

Edirne'de hurda toplamak için girdikleri metruk evin çökmesi sonucu enkaz altında kalan 2 kişiden 1’i hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 23.11.2023 - 18:26
Edirne’de metruk ev çöktü... 1 kişi yaşamını yitirdi
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Edirne'nin Meydan Mahallesi Su Terazi Sokak’ta tek katlı müstakil metruk bir ev henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çevreden geçen yurttaşlar enkaz altından ’imdat’ seslerini duyunca yardıma koştu.

Olay yerine yakın yerde çalışan kepçe operatörünü yardıma çağıran yurttaşlar, yaralıları kurtarmak için seferber oldu.

İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, UMKE, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkaz altından kurtarılan 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Enkaz altından kurtarılan Serap P. ile Celal Dağlı’nın akraba oldukları ve hurdacılık yaptıkları öğrenildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak enkaz altında çıkarılarak Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Celal Dağlı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hastaneye yaralı olarak kaldırılan Serap P.’nin tedavisini sürdüğü ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


EDirne Metruk bina çökme

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