Edirne’de minibüsün çarptığı sürüdeki 16 koyun öldü

Edirne'de Romanya plakalı kapalı kasa minibüsün, yolun karşısına geçirilirken çarptığı sürüdeki 16 koyun öldü. Kaza, minibüsün kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 02.07.2024 - 13:05
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Kaza, gece saatlerinde Edirne-Lalapaşa karayolunun Küçüdöllük köyü yakınlarında meydana geldi. Miu Alexandru'nun kullandığı AG 65 ATE Romanya plakalı kapalı kasa minibüs, yolun karşısına geçirilmek istenen yaklaşık 50 koyunun bulunduğu sürüye çarptı.

İhbarla bölgeye jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İncelemede sürüdeki koyunlardan 16'sının öldüğü belirlendi. Ekiplerin yolu trafiğe kapatmasının ardından ölen koyunlar, kaza yerinden kaldırıldı.

Aracında hasar meydana gelen minibüs sürücüsü, ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Kaza anı minibüsün kamerasına yansıdı.

Koyunların sahibi Adil Gavaz (78) sürüsünü karşıya geçirmeye çalışırken kazanın olduğunu söyleyerek, "Yoldan karşıya eve geçiş yapıyordum, minibüs geldi çarptı. Aydınlatma direkleri var, el feneri ile ışık da yaptım ama yine görmedi. Korktum, koyunları bırakıp kenara kaçtım. 50 tane koyunum vardı, çarptığı 16 tanesi öldü" dedi.


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