Edirne'de operasyon: 21 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçlerinin, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde sürdürdüğü denetimlerde Afganistan ve Pakistan uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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