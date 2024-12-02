Edirne'de operasyon: 21 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de operasyon: 21 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi
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AA
Yayınlanma: 02.12.2024 - 09:37

Güvenlik güçlerinin, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde sürdürdüğü denetimlerde Afganistan ve Pakistan uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


Etiketler: #EDirne

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