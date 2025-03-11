Edirne'de otomobil devrildi: Yaralılar var!

Edirne’de devrilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Edirne'de otomobil devrildi: Yaralılar var!
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AA
Yayınlanma: 11.03.2025 - 10:13

M.G. idaresindeki 59 KJ 399 plakalı otomobil, Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve beraberindeki 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.


Etiketler: #EDirne #otomobil #kaza

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