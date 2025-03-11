Yayınlanma: 11.03.2025 - 00:19

Güncelleme: 11.03.2025 - 00:19

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2025 sezonu ile kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmanın yeni bölümünde nefes kesen anlar yaşandı. 10 Mart 2025 tarihinde gerçekleşen iletişim oyununu hangi takım kazandığı programı takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor'da iletişim oyununu kim kazandı? Survivor All Star'da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte ayrıntılar...

SURVIVOR'DA DÜN KİM ELENDİ?

Efecan ve Batuhan arasında gerçekleştirilen eleme düellosu sonucunda adaya veda eden isim Efecan oldu.

SURVIVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2025 sezonunda iletişim oyununu 12-4 skoru ile Kırmızı Takım kazandı.