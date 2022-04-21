Edirne'de otomobil sulama kanalına uçtu: Sürücü hayatını kaybetti
Edirne'nin İpsala ilçesinde bir otomobil sulama kanalına düştü. AFAD ve güvenlik güçleri, aranan otomobil sürücüsü İbrahim Çakır'ın cansız bedenine ulaştı.
Edirne'de Koyuntepe köyü yakınlarındaki Kocahıdır Göleti girişindeki sulama kanalında, bir aracın ters şekilde suyun içinde olduğunu görenler, durumu jandarmaya bildirdi.
Haber verilmesi üzerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Sulama kanalına uçan otomobillin sürücüsü İbrahim Çakır’ın cansız bedeni aracının içerisinde bulundu. Araç vinçle kanaldan çıkarılırken, Çakır’ın cenazesi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından İpsala Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- 8 öğrenci zehirlenerek hastaneye kaldırıldı
- Otomobil sulama kanalına düştü, sürücü kayıp
- TÜGVA binasına bombalı saldırı!
- Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
- Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, kaza yaptı
- Motosiklet sürücülerine ceza yağdı
- Pakistan uyruklu bir kişi sınır dışı edildi
- Van'da yolcu minibüsü, kamyona çarptı: 13 yaralı
- 'Sıcak para uğruna geçiş coğrafyası olduk'
- Dağlık alanda ceset bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi!
- 'Kaşıkçı'nın yakınından randevu istedim'
- AYM, seçim kanunu itirazını kabul etti
- Koca’dan istifa eden hekimlere ilişkin açıklama
- SGK'den gurbetçilere kötü haber
- Ankara'da olaylı maç... Tam 5 gol!
- 'Hükümete karşı AKP'de tepki büyüyor'
- CHP'li belediye başkanı Erdoğan ile görüştü
- İktidarı eleştirdiği konuşması yeniden gündemde
- Meteoroloji uyardı: Fırtına geliyor