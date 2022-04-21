Edirne'de otomobil sulama kanalına uçtu: Sürücü hayatını kaybetti

Edirne'nin İpsala ilçesinde bir otomobil sulama kanalına düştü. AFAD ve güvenlik güçleri, aranan otomobil sürücüsü İbrahim Çakır'ın cansız bedenine ulaştı.

AA
21 Nisan 2022 Perşembe, 12:25
Edirne'de otomobil sulama kanalına uçtu: Sürücü hayatını kaybetti
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Edirne'de Koyuntepe köyü yakınlarındaki Kocahıdır Göleti girişindeki sulama kanalında, bir aracın ters şekilde suyun içinde olduğunu görenler, durumu jandarmaya bildirdi.

Haber verilmesi üzerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Sulama kanalına uçan otomobillin sürücüsü İbrahim Çakır’ın cansız bedeni aracının içerisinde bulundu. Araç vinçle kanaldan çıkarılırken, Çakır’ın cenazesi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından İpsala Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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