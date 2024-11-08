Maltepe’de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Maltepe’de uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Maltepe’de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 08.11.2024 - 11:26

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 20 Ekim 2024 tarihinde Maltepe Altıntepe Mahallesi’nde bulunan iki farklı adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine adreslere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, C.D. (30) ve S.B. (40) isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; 567 gram metamfetamin, 48 gram sıvı metamfetamin, 254 gram metamfetamin çoğaltıcı katkı tozu, 2 adet hassas terazi, 2 adet cep telefonu, bin 575 TL ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.


Etiketler: #Maltepe #uyuşturucu #Operasyon

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