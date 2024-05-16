Edirne'de evde saklanan 16 kaçak göçmen yakalandı: Ev sahibi kadın gözaltına alındı

Edirne'de polisin düzenlediği operasyonda bir evde saklanan 16 kaçak göçmen yakalandı, ev sahibi kadın gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 16.05.2024 - 07:56
Edirne'de evde saklanan 16 kaçak göçmen yakalandı: Ev sahibi kadın gözaltına alındı
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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kaplıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, yasa dışı yollar ile yurtdışına çıkma hazırlığında olan kaçak göçmenlerin sırt çantaları ile birlikte Çavuşbey Mahallesi’ndeki bir evde toplandığı belirlendi.

Adli makamlardan alınan izinle gece yarısı evde arama yapan polis, aralarında kadın ve çocuğun da bulunduğu 13 Suriye ve 3 Irak uyruklu toplam 16 kaçak göçmeni yakaladı.

Ev sahibi E.G. isimli kadın da gözaltına alındı. Kaçak göçmenler ve ev sahibi ile ilgili soruşturma sürüyor. 


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