Edirne'deki kavgada lise öğrencisi bıçakla yaralandı!

Edirne'de çıkan kavgada lise öğrencisi bıçakla yaralandı.

Edirne'deki kavgada lise öğrencisi bıçakla yaralandı!
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AA
Yayınlanma: 11.12.2024 - 17:46

Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki İlhami Ertem Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 11. sınıf öğrencisi Y.N. (16) okul çıkışında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, Y.N'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan öğrenci, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz da okula gelerek olayla ilgili bilgi aldı.


Etiketler: #EDirne #kavga #Lise

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