Ankara'da şüpheli çanta paniği
Ankara'da kaldırıma bırakılan şüpheli çanta, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü şekilde patlatılırken, çantanın içerisinde giysi ve yumurta kolileri olduğu tespit edildi.
Ankara'da dün gece saatlerinde Çankaya ilçesine bağlı Gençlik Caddesi'nde kaldırıma bırakılmış olan çantayı bir süre kimse almayınca, çevredeki yurttaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve bomba imha uzmanı geldi.
ŞÜPHELİ ÇANTA FÜNYE İLE PATLATILDI
Polis ekipleri, caddeyi araç ve yaya geçişine kapatırken, bomba imha uzmanı ise, güvenlik önlemlerini aldıktan sonra şüpheli çantayı kontrollü şekilde patlattı.
Henüz kime ait olduğu belirlenemeyen çantanın içerisinde giysi ve yumurta kolileri olduğu tespit edildi.
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