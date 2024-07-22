Edirne'de tarlada 6 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Yayınlanma: 22.07.2024 - 11:43

Güncelleme: 22.07.2024 - 11:43

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçede M.D.'ye ait tarlada yaptıkları aramada 6 bin kök Hint keneviri ele geçirdi.

Hint kenevirleri imha edilirken, tarla sahibi M.D. ise gözaltına alındı.