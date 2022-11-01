Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Edirne'de, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik eş zamanlı düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

DHA
01 Kasım 2022 Salı, 16:19
Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik 8 adreste operasyon düzenledi.

KAVANOZ VE KUTULARA SAKLAMIŞLAR

Eş zamanlı baskınlarda 1 kilo 957 gram esrar, 0,62 gram metamfetamin, 1 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Uyuşturucuların kavanoz, gözlük kabı ve sakız kutusu gibi eşyalara saklandığı görüldü.

Gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 


EDirne uyuşturucu Operasyon

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