Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

01 Kasım 2022 Salı, 16:19

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik 8 adreste operasyon düzenledi.

KAVANOZ VE KUTULARA SAKLAMIŞLAR

Eş zamanlı baskınlarda 1 kilo 957 gram esrar, 0,62 gram metamfetamin, 1 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Uyuşturucuların kavanoz, gözlük kabı ve sakız kutusu gibi eşyalara saklandığı görüldü.

Gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.