Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı

Edirne'de, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 19.07.2024 - 08:55
Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçelerindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 9 kişiyi durdurdu.

Zanlıların üst aramalarında 33 gram sentetik uyuşturucu, 54 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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