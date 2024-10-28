Edirne'de yoğun sis... Görüş mesafesi düştü!

Edirne'nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde sis etkili olurken, binalar gözden kayboldu.

Edirne'de yoğun sis... Görüş mesafesi düştü!
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DHA
Yayınlanma: 28.10.2024 - 10:14

Keşan'da sabah saatlerinde etkili olan sis, yer yer bazı bölgelerde görüş mesafesini olumsuz yönde etkiledi.

Yoğun sis nedeniyle binalar, görülmez oldu. Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Sis nedeniyle olası kazalara karşı polis ekipleri, denetimlerini sıklaştırdı.

Yetkililer, sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.


Etiketler: #EDirne #Sis #Bina

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