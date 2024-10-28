Edirne'de yoğun sis... Görüş mesafesi düştü!
Edirne'nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde sis etkili olurken, binalar gözden kayboldu.
Keşan'da sabah saatlerinde etkili olan sis, yer yer bazı bölgelerde görüş mesafesini olumsuz yönde etkiledi.
Yoğun sis nedeniyle binalar, görülmez oldu. Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.
Sis nedeniyle olası kazalara karşı polis ekipleri, denetimlerini sıklaştırdı.
Yetkililer, sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
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