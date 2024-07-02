Edirne'de yurt dışına çıkış yapacak TIR'da 2 göçmen yakalandı

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki parkta jandarmanın bir TIR'da yaptığı aramada 1'i kadın 2 kaçak göçmen yakalandı. Moldova uyruklu TIR şoförü, gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 02.07.2024 - 11:51
Edirne'de yurt dışına çıkış yapacak TIR'da 2 göçmen yakalandı
Abone Ol google-news

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hamzabeyli Sınır Kapısı TIR parkında yurt dışına çıkış yapmak için sırasını bekleyen Romanya plakalı TIR'ın dorsesinde arama yaptı. Aramada Fas uyruklu 1'i kadın 2 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Moldova uyruklu TIR şoförü de 'insan kaçakçılığı' suçundan gözaltına alındı. 


kaçak göçmen haberleri göçmenler haberleri göçmen haberleri

İlgili Haberler

131 kaçak göçmen yakalandı

131 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: Operasyonlarda binlerce kaçak göçmen yakalandı!

Son Dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: Operasyonlarda binlerce kaçak göçmen yakalandı!
Silahla alıkoydukları göçmenlerin ailelerinden fidye isteyen 2 şüpheli tutuklandı

Silahla alıkoydukları göçmenlerin ailelerinden fidye isteyen 2 şüpheli tutuklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler