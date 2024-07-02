Edirne'de yurt dışına çıkış yapacak TIR'da 2 göçmen yakalandı

Yayınlanma: 02.07.2024 - 11:51

Güncelleme: 02.07.2024 - 11:52

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hamzabeyli Sınır Kapısı TIR parkında yurt dışına çıkış yapmak için sırasını bekleyen Romanya plakalı TIR'ın dorsesinde arama yaptı. Aramada Fas uyruklu 1'i kadın 2 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Moldova uyruklu TIR şoförü de 'insan kaçakçılığı' suçundan gözaltına alındı.