Edirne'de yurtdışına kaçmaya çalışan 4 firari hükümlü yakalandı

Edirne'de yurtdışına kaçmaya çalışan 4 firari hükümlü yakalandı.

AA
Yayınlanma: 01.07.2024 - 12:39
Edirne'de yurtdışına kaçmaya çalışan 4 firari hükümlü yakalandı
Abone Ol google-news

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Uzunköprü ilçesinde sınır hattındaki denetimlerinde 4 kişiyi yakaladı.

Yurtdışına kaçmaya çalışan kişilerin, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu belirlendi.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


EDirne haberleri firari haberleri yurtdışı haberleri

İlgili Haberler

Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı’nda filmleri aratmayan soygun: Firari iki kişinin paraları taşıdığı görüntüler ortaya çıktı

Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı’nda filmleri aratmayan soygun: Firari iki kişinin paraları taşıdığı görüntüler ortaya çıktı
Sakarya'da firari cinayet şüphelisi yakalandı

Sakarya'da firari cinayet şüphelisi yakalandı
FETÖ firarisi Akın İpek'in yalısı satıldı

FETÖ firarisi Akın İpek'in yalısı satıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler