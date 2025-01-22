Edremit'te çöken yolun yapımı geçen yıl tamamlanmış

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir yıl önce yapımı tamamlanan Ülkü Yolu'nda çökme meydana geldi. Çökme sonucu hafriyat kamyonu çukura düşürken, kamyonun sürücüsü şans eseri yara almadan kurtuldu.

Edremit'te çöken yolun yapımı geçen yıl tamamlanmış
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ANKA
Yayınlanma: 22.01.2025 - 17:42

Balıkesir Edremit ilçesinde seyir halinde olan hafriyat kamyonu, yolda meydana gelen çökme nedeniyle devrildi. Yan yatan araçtan kamyon sürücüsü şans eseri kurtuldu. Kazanın meydana geldiği alanda ilk anda yapılan incelemeye göre; bölgedeki 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası yolun altındaki yağmur tahliye şebekesinde bir patlak yaşandığı belirtildi. 

Eski Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz, "Yolumuz uluslararası standartlarda" diyerek açılışını yapmıştı. O dönemde Yılmaz'ın makyaj belediyeciliği yaptığını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise, "Makyaj belediyeciliğinin Balıkesir’e bir faydası olmadığını herkese gösterdi. 25 Şubat’ta açıkladığım tüm Türkiye’nin izlediği projelerimi tek tek kopyaladı. Bu şehrin bir sürü sorunu var" ifadelerini kullanmıştı.

Seçim öncesi yapılan projenin açılışına dönemin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de katılmıştı.


 


Etiketler: #Balıkesir #yol

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