Edremit'te Kızılkeçeli ve İkizçay dereleri taştı

Edremit’te bulunan Kızılkeçeli ve İkizçay dereleri taştı. Bazı balıkçı tekneleri suya gömüldü, cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

DHA
Yayınlanma: 29.11.2023 - 07:16
Edremit'te Kızılkeçeli ve İkizçay dereleri taştı
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Balıkesir’in Edremit ilçesi Zeytinli ve Akçay mahallelerinde yağan yağmur Kızılkeçeli ve İkizçay dereleri taşınca sahilde bulunan balıkçı tekneleri suya gömüldü, cadde ve sokakları su bastı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye, polis ve Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri batan tekneleri kurtarma çalışmaları başlattı.

Derede tekneleri bulunan balıkçılar sular çekilinceye kadar ekiplerin yanından ayrılmadı.

"BAZI TEKNELER RİSK ALTINDA"

Tekne sahibi Erkan Pınar, "Şu anda Kızılkeçeli çayı yükseldi, bazı tekneler risk altında. Diğer taraftan Zeytinli çayı yükseldi. Zafer Köprüsü'nün üzerine taştı. Zeytinli Çayında bağlı olan teknelerin yarısı denize gitti. Şu anda teknelerin başında sabahın olmasını bekliyoruz" diye konuştu.


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