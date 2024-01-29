'Efsane Başkan'dan Dikili yorumu: 'Bu yanlıştan dönün...'
İzmir'in Dikili ilçesinin 'efsane başkanı' Osman Özgüven, CHP'nin Dikili adayının Adil Kırgöz olarak açıklanmasına tepki gösterdi. Özgüven, Özgür Özel başta olmak üzere parti yönetimine 'bu yanlıştan dönün' diyerek çağrıda bulundu.
Dikili'nin 'efsane belediye başkanı' olarak bilinen 1984-94 ile 2004-2013 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Osman Özgüven, Adil Kırgöz'un Dikili'de CHP'den yeniden aday gösterilmesine tepki gösterdi.
Özgüven, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere parti yönetimine 'bu yanlıştan dönün' diyerek çağrıda bulundu.
Cumhuriyet'e konuşan Özgüven, söz konusu yanlıştan dönülmediği takdirde olacakları "Bu yanlıştan dönülmediği takdirde simgesel bir kent olan Dikili'de partimizin seçimi kaybetmesinin sorumlusu Genel Başkan, MYK ve PM üyeleri olacaktır" ifadeleriyle özetledi.
'ÖZGÜVENLERİ AÇIKLIYORUZ' DEMİŞTİ...
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 16 Aralık'ta Manisa'daki Gençlik Buluşması'nda yaptığı açıklamada, "Biz belediye başkanlarını açıklarken Osman Özgüvenleri açıklıyoruz" demişti.
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