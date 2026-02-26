Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ege'de kar sürprizi... İzmir'in yüksek kesimleri beyaza büründü!

Ege'de kar sürprizi... İzmir'in yüksek kesimleri beyaza büründü!

26.02.2026 15:35:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Ege'de kar sürprizi... İzmir'in yüksek kesimleri beyaza büründü!

İzmir'in yüksek kesimlerine gece saatlerinde kar yağdı. Yağışla birlikte Ödemiş Bozdağ beyaza bürünürken, Tire de karla kaplandı. Kar yağışı Bayındır, Kiraz ve Kemalpaşa'nın yüksek kesimlerinde de etkili oldu.

İzmir'de hava sıcaklıklarının düşmesi ile gece saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Ödemiş'in Bozdağ ve Gölcük mahalleleri, Bayındır'ın Alankıyı Mahallesi, Beydağ'ın Ovacık Yaylası ile Kiraz'ın Sarısu Mahallesi, beyaza bürüdü.

Tire ve Kemalpaşa'da da kar etkili oldu. Ekipler, bölgede ulaşımda sorun yaşanmaması için yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken, sürücülerin dikkatli olması konusunda da uyarılar yapıldı.

Beyaz örtüyle kaplanan bölgeler güzel manzaralar oluştururken, yurttaşlar kar yağışını cep telefonları ile kaydetti.

İlgili Konular: #İzmir #kar yağışı

İlgili Haberler

Son dakika... Ardahan'da çığ felaketi: İş makineleri kar altında kaldı!
Son dakika... Ardahan'da çığ felaketi: İş makineleri kar altında kaldı! Son dakika haberi... Artvin-Ardahan kara yolunun 2 bin 540 rakımlı Sahara Geçidi’nde karla mücadele yürüten iş makinelerinin üzerine çığ düştü. Bölgeye sevk edilen ekiplerin kar kütleleri altında kalan makineleri çıkarma çalışmaları, yoğun tipi nedeniyle güçlükle sürdürülüyor.
Bursa'da yoğun kar yağışı: Araçlar yolda kaldı
Bursa'da yoğun kar yağışı: Araçlar yolda kaldı Bursa'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kardan kapanan yollarda araçları ile ilerlemeye çalışan sürücüler, zor anlar yaşadı.
Meteoroloji açıkladı: 26 Şubat 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 26 Şubat 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Şubat Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Sivas, Kayseri, Ordu, Tokat, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır ve Siirt çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise; Marmara’nın güneyi, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzey, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.