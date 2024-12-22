Ege Denizi için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi için fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji'den yapılan tahmine göre, rüzgar yarın bölgenin kuzeyinde öğle saatlerinden itibaren, güneyinde akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.
Fırtınanın salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken, yurttaşlar ulaşımda olası aksamalara karşı uyarıldı.
Etiketler: #meteoroloji #uyarı #Rüzgar
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