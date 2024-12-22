Ege Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi için fırtına uyarısında bulundu.

Ege Denizi için fırtına uyarısı
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AA
Yayınlanma: 22.12.2024 - 21:12

Meteoroloji'den yapılan tahmine göre, rüzgar yarın bölgenin kuzeyinde öğle saatlerinden itibaren, güneyinde akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtınanın salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken, yurttaşlar ulaşımda olası aksamalara karşı uyarıldı.


Etiketler: #meteoroloji #uyarı #Rüzgar

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